Guinée : Nimba Mining entame sa diversification minière dans l’or

Créée par l’État guinéen pour reprendre une concession de bauxite, Nimba Mining Company engage une diversification vers l’or. Sa filiale Nimba Mining Gold a conclu un partenariat avec le groupe australien Resolute Mining, déjà présent dans l’exploitation aurifère en Afrique.

En Guinée, la compagnie publique Nimba Mining Company (NMC) cherche à développer un portefeuille minier allant au-delà de la bauxite. L’entreprise, créée il y a environ un an, a été mise en place pour reprendre une concession bauxitique et ambitionne désormais de se structurer comme un groupe minier public diversifié.

Cette stratégie passe notamment par la création de Nimba Mining Gold, une filiale consacrée aux activités aurifères. Celle-ci a noué un partenariat avec Resolute Mining, producteur australien spécialisé dans l’or. Les modalités détaillées de l’accord, notamment les périmètres d’exploration, les investissements prévus et le calendrier des opérations, n’ont pas été communiquées dans les informations disponibles.

Une diversification au-delà de la bauxite

Pour NMC, l’or constitue un nouvel axe de développement dans un secteur minier guinéen historiquement dominé par la bauxite, mais qui dispose également d’importantes ressources aurifères. La compagnie entend ainsi s’appuyer sur plusieurs substances minières afin d’élargir ses sources de revenus et de renforcer son rôle dans la valorisation des ressources nationales.

Le partenariat avec Resolute Mining doit permettre à la filiale aurifère de bénéficier de l’expérience d’un opérateur international. Le groupe australien exploite et développe des actifs aurifères sur le continent africain, mais les informations disponibles ne précisent pas encore la nature exacte de son intervention aux côtés de Nimba Mining Gold.

La priorité initiale de Nimba Mining Company demeure toutefois la reprise et le développement de ses activités dans la bauxite. La réussite de cette diversification dépendra notamment de la définition des projets aurifères, de la mobilisation des financements et de l’obtention des autorisations nécessaires auprès des autorités guinéennes.