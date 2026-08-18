Le yuan gagne du terrain dans les échanges entre la Chine et l’Afrique

La monnaie chinoise est de plus en plus utilisée par des pays africains pour régler des importations, rembourser des emprunts ou percevoir certaines recettes publiques. Pékin cherche ainsi à convertir son poids commercial sur le continent en influence monétaire, tout en réduisant la place du dollar dans les échanges internationaux.

En Zambie, les entreprises minières chinoises peuvent désormais payer certaines taxes et redevances en yuans. Au Kenya, une partie de la dette contractée pour financer la ligne ferroviaire reliant Nairobi à Mombasa a été convertie du dollar vers la monnaie chinoise.

Le mouvement concerne également les infrastructures financières. En Angola, une grande banque commerciale doit prochainement intégrer le Cross-Border Interbank Payment System (CIPS), le dispositif de paiement transfrontalier mis en place par la Chine. De son côté, Standard Bank permet déjà d’effectuer des règlements en yuans dans 19 pays africains.

Cette évolution accompagne l’intensification des échanges commerciaux sino-africains. La Chine est le premier partenaire commercial de l’Afrique et souhaite que les transactions entre les deux parties puissent être réglées directement dans sa monnaie, sans passer systématiquement par le dollar.

Une monnaie encore encadrée par Pékin

La progression du yuan reste toutefois limitée par plusieurs contraintes. La monnaie chinoise n’est pas librement convertible et sa valeur comme ses mouvements de capitaux demeurent étroitement contrôlés par les autorités de Pékin. Elle représente également une part encore réduite des paiements internationaux par rapport au dollar.

Pour les pays africains, l’utilisation du yuan peut réduire l’exposition aux fluctuations du dollar et faciliter certains règlements avec la Chine. Mais elle peut aussi accroître leur dépendance à l’égard de Pékin, notamment lorsque la monnaie chinoise est utilisée pour le remboursement de dettes ou le paiement de recettes liées aux activités minières.

La Chine ne dispose pas encore des moyens de supplanter le dollar dans les échanges mondiaux. En développant les paiements en yuans, elle cherche néanmoins à faire évoluer progressivement les pratiques financières dans les pays où son influence commerciale, industrielle et infrastructurelle est déjà importante.