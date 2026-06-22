CRIET: 48 mois de prison ferme requis contre un jeune poursuivi pour sextorsion

​Le parquet spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a eu la main lourde ce jeudi 18 juin 2026. Un jeune homme d’une vingtaine d’années fait face à une réquisition de 48 mois de prison ferme et un million de francs CFA d’amende.

Poursuivi pour escroquerie par le biais d’un système informatique, le prévenu est au cœur d’une sordide affaire de chantage et de diffusion de vidéos intimes sur les réseaux sociaux.

​Le mode opératoire exposé à l’audience révèle une machination bien huilée. Le mis en cause s’est fait passer pour une femme sur internet afin d’entrer en contact avec sa victime, un autre jeune homme. Après l’avoir séduit et entraîné dans une relation amoureuse virtuelle, il a réussi à le convaincre de lui envoyer des vidéos intimes.

Une fois les images en sa possession, le prévenu a basculé dans le chantage. Face au refus catégorique de la victime de céder à ses exigences financières, le maître-chanteur a mis ses menaces à exécution en publiant les séquences compromettantes en ligne.

​Le pot-aux-roses a été découvert par les collègues de travail de la victime, qui sont tombés sur les vidéos et l’en ont alerté. Saisi d’une plainte, le Centre national d’investigations numériques (CNIN) a procédé au traçage technique des comptes diffuseurs, ce qui a permis de remonter directement jusqu’au prévenu. L’analyse et l’extraction des données de son téléphone portable ont achevé de confirmer ses activités cybercriminelles liées à la sextorsion.

​Convoqué à la barre, le jeune homme a plaidé coupable et a reconnu l’intégralité des faits reprochés. Dans son réquisitoire, le substitut du procureur spécial a souligné que le prévenu s’est montré constant et a pleinement collaboré avec la justice depuis l’enquête préliminaire. Le magistrat a néanmoins demandé à la Cour de le maintenir dans les liens de la prévention, proposant la peine de quatre ans de détention ferme pour réprimer ces dérives numériques. Le délibéré a été fixé au 30 juillet 2026, date à laquelle le prévenu sera définitivement fixé sur son sort.