Crans-Montana : enquête du parquet de Paris pour «accompagner» les familles françaises
La procureure de Paris, Laure Beccuau, a annoncé lundi 5 janvier l’ouverture par le parquet de Paris d’une enquête sur l’incendie meurtrier survenu dans la nuit du Nouvel An à Crans-Montana (Suisse), visant à « accompagner les familles françaises dans les investigations menées par les autorités suisses ». Dans un communiqué, elle a rappelé que le ministère des Affaires étrangères fait état, à ce stade, de neuf Français décédés — dont plusieurs mineurs — et de 23 blessés.
1 min de lecture
Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires