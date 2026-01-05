Accueil En Brève Crans-Montana : enquête du parquet de Paris pour «accompagner» les familles françaises

Crans-Montana : enquête du parquet de Paris pour «accompagner» les familles françaises

La procureure de Paris, Laure Beccuau, a annoncé lundi 5 janvier l’ouverture par le parquet de Paris d’une enquête sur l’incendie meurtrier survenu dans la nuit du Nouvel An à Crans-Montana (Suisse), visant à « accompagner les familles françaises dans les investigations menées par les autorités suisses ». Dans un communiqué, elle a rappelé que le ministère des Affaires étrangères fait état, à ce stade, de neuf Français décédés — dont plusieurs mineurs — et de 23 blessés.