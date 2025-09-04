Coupe UFOA B U17: le Bénin hérite du Nigeria et du Burkina Faso

Le tirage au sort des phases de poule du tournoi UFOA B U17 2025 a été effectué ce jeudi à Yamoussoukro, en Côte d’Ivoire. Et le Bénin est tombé dans le groupe B, au côté du Nigeria et du Burkina Faso.

Le Bénin connaît désormais ses adversaires pour le prochain Championnat U17 de la zone UFOA B. Les Guépardeaux ont été versés dans le groupe B aux côtés du Burkina Faso et du Nigeria, à l’issue du tirage au sort effectué ce jeudi à Yamoussoukro, en Côte d’Ivoire.

Dans le groupe A, on retrouve le pays hôte, la Côte d’Ivoire, accompagné du Niger, du Togo et du Ghana. La compétition se tiendra du 20 septembre au 3 octobre 2025 dans la capitale politique ivoirienne. Elle fera office de tournoi qualificatif pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations U17.

Absents de la dernière édition de la CAN U17, les Golden Eaglets du Nigeria tenteront cette fois de décrocher leur billet pour la phase finale et de réaffirmer leur statut parmi les grandes nations de football de jeunes en Afrique.