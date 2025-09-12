Coupe UFOA B U17 2025: le programme complet du tournoi

Prévu du 20 septembre au 3 octobre prochain à Yamoussoukro en Côte d’Ivoire, le programme complet de la phase finale du tournoi UFOA B U17 a été publié par les organisateurs.
Qualificative pour la CAN cadette, la compétition UFOA B U17 aura lieu à Yamoussoukro en Côte d’Ivoire, du 20 septembre au 3 octobre prochain. 7 nations venues de l’Afrique de l’Ouest dont le Bénin, le Nigeria ou encore le Burkina Faso vont prendre part à ce tournoi sous-régional.
A une semaine du coup d’envoi, les organisateurs ont dévoilé le programme complet du tournoi. Les phases de groupes seront disputées du 20 septembre jusqu’au 27 septembre. Les quatre meilleurs accèderont aux demi-finales, prévues le 30 sptembre. Le match de classement et la finale seront jouées le 03 octobre.
Programme du tournoi qualificatif UFOA B :
20 septembre
15h00 : Côte d’Ivoire vs Niger
18h00 : Togo vs Ghana
21 septembre
15h00 : Burkina Faso vs Bénin
23 septembre
15h00 : Niger vs Togo
18h00 : Ghana vs Côte d’Ivoire
24 septembre
15h00 : Bénin vs Nigéria
26 septembre
15h00 : Côte d’Ivoire vs Togo / Ghana vs Niger
27 septembre
15h00 : Nigéria vs Burkina Faso
30 septembre
15h00 : 1ère demi-finale
19h00 : 2ème demi-finale
03 octobre
15h00 : Match de classement
19h00 : Finale