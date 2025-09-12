PAR PAYS
Coupe UFOA B U17 2025: le programme complet du tournoi

Par Romaric Déguénon
1 min.de temps de lecture
Les Guépards U17 du Bénin
Les Guépards U17 du Bénin
. .

Prévu du 20 septembre au 3 octobre prochain à Yamoussoukro en Côte d’Ivoire, le programme complet de la phase finale du tournoi UFOA B U17 a été publié par les organisateurs.

Qualificative pour la CAN cadette, la compétition UFOA B U17 aura lieu à Yamoussoukro en Côte d’Ivoire, du 20 septembre au 3 octobre prochain. 7 nations venues de l’Afrique de l’Ouest dont le Bénin, le Nigeria ou encore le Burkina Faso vont prendre part à ce tournoi sous-régional.

A une semaine du coup d’envoi, les organisateurs ont dévoilé le programme complet du tournoi. Les phases de groupes seront disputées du 20 septembre jusqu’au 27 septembre. Les quatre meilleurs accèderont aux demi-finales, prévues le 30 sptembre. Le match de classement et la finale seront jouées le 03 octobre.

Programme du tournoi qualificatif UFOA B :

20 septembre

15h00 : Côte d’Ivoire vs Niger

18h00 : Togo vs Ghana

21 septembre

15h00 : Burkina Faso vs Bénin

23 septembre

15h00 : Niger vs Togo

18h00 : Ghana vs Côte d’Ivoire

24 septembre

15h00 : Bénin vs Nigéria

26 septembre

15h00 : Côte d’Ivoire vs Togo / Ghana vs Niger

27 septembre

15h00 : Nigéria vs Burkina Faso

30 septembre

15h00 : 1ère demi-finale

19h00 : 2ème demi-finale

03 octobre

15h00 : Match de classement

19h00 : Finale

