Coupe du monde et arnaque: le CNIN alerte sur les risques d’escroquerie

​Depuis le jeudi 11 juin 2026, la Coupe du monde de football bat son plein aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Si cet événement planétaire suscite un engouement massif chez les passionnés du ballon rond, il aiguise également l’appétit de cybercriminels et d’individus mal intentionnés prêts à exploiter la ferveur populaire.

Face à cette menace grandissante, le Centre national d’investigations numériques (CNIN) a publié un message de sensibilisation pour inviter les supporters à une vigilance accrue.

​Les autorités policières pointent en effet du doigt une multiplication des escroqueries en ligne directement liées à la compétition. Les pièges les plus fréquents concernent la vente de faux billets pour les matchs, le lancement de concours frauduleux sur les réseaux sociaux ainsi que la prolifération de plateformes illégales de paris spirtifs.

Pour prémunir les amateurs de football contre ces dérives financières, le CNIN a formulé cinq conseils pratiques essentiels. ​L’institution recommande en premier lieu de se méfier systématiquement des offres dites « immanquables » et rappelle qu’il ne faut jamais acheter de tickets en dehors des sites officiels et réputés.

Le CNIN invite également à garder la tête froide face aux promesses de gains inespérés lors de jeux-concours improvisés sur internet. Enfin, les autorités conseillent vivement de fuir les sites de paris sportifs clandestins et de suivre l’évolution des rencontres exclusivement sur des plateformes officielles, afin de vivre pleinement la magie du Mondial sans risquer de voir ses données bancaires ou ses économies piratées.