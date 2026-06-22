Coupe du monde 2026: Troost-Ekong reconnaît le mérite de l’Afrique du Sud

Écarté de la Coupe du monde avec le Nigeria, William Troost-Ekong a salué le parcours des Bafana Bafana lors des éliminatoires. L’ancien capitaine des Super Eagles estime que l’Afrique du Sud a pleinement mérité sa qualification grâce à sa régularité tout au long de la campagne.

L’ancien capitaine des Super Eagles, William Troost-Ekong, a reconnu que l’Afrique du Sud méritait pleinement sa qualification pour la Coupe du monde 2026. Les Bafana Bafana ont validé leur billet pour le Mondial en terminant en tête de leur groupe de qualification, devant notamment le Nigeria. Une performance qui a permis à la sélection sud-africaine de retrouver la scène mondiale pour la première fois depuis 2010. À l’inverse, les Super Eagles ont manqué la qualification pour une deuxième édition consécutive. Les Nigérians ont vu leur rêve s’envoler après une défaite aux tirs au but face à la République démocratique du Congo lors de la finale des barrages africains.

Interrogé par Supersport, Troost-Ekong a estimé que la régularité affichée par les Sud-Africains tout au long des éliminatoires avait fait la différence. « Les Bafana Bafana ont été constants durant les qualifications. De notre côté, nous avons pris du retard dès les premières rencontres et laissé filer trop de points. Au final, ils ont obtenu leur qualification et pas nous. Ils méritent donc leur place à la Coupe du monde », a confié le défenseur central. L’Afrique du Sud disputera jeudi son dernier match de la phase de groupes face à la Corée du Sud avec l’ambition de poursuivre son parcours dans la compétition.