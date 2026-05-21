Mondial 2026: la liste de l’Egypte avec Mohamed Salah

Portée par son capitaine Mohamed Salah, l’Égypte a dévoilé sa liste pour la Coupe du monde 2026 avec l’ambition de retrouver les sommets du football africain et mondial. Le sélectionneur Hossam Hassan a misé sur un groupe mêlant cadres expérimentés et jeunes talents prometteurs, à l’image d’Omar Marmoush ou du jeune attaquant du FC Barcelone Hamza Abdel Karim. L’absence de Mostafa Mohamed constitue toutefois l’une des principales surprises de cette sélection.

L’Égypte a dévoilé mercredi soir la liste des joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026. Sans grande surprise, le sélectionneur Hossam Hassan a bâti son groupe autour de son capitaine Mohamed Salah, qui disputera le deuxième Mondial de sa carrière après celui de 2018 en Russie. Toujours leader offensif des Pharaons, l’attaquant de Liverpool sera accompagné par plusieurs cadres expérimentés, mais aussi par quelques profils émergents appelés à incarner l’avenir de la sélection égyptienne.

Parmi les principales attractions de cette liste figure également Omar Marmoush. Auteur d’une saison remarquée avec Manchester City, l’attaquant sera l’un des principaux atouts offensifs des Pharaons durant le tournoi. En revanche, l’absence de Mostafa Mohamed a retenu l’attention. L’avant-centre du FC Nantes ne figure pas dans le groupe final choisi par Hossam Hassan, un choix fort qui pourrait alimenter les débats en Égypte dans les prochains jours. Le sélectionneur a également convoqué Mohamed Abdelmonem, défenseur de OGC Nice, ainsi que le jeune Hamza Abdel Karim. Âgé de seulement 18 ans, l’attaquant évoluant avec la réserve du FC Barcelone représente l’une des grandes promesses du football égyptien.

La liste complète de l’Égypte :

Gardiens : Mohamed El Shennawy (Al-Ahly), Mostafa Shobeir (Al-Ahly), El Mahdy Soliman (Zamalek SC), Mohamed Alaa (El Gouna FC)

Défenseurs : Mohamed Hany (Al-Ahly), Tarek Alaa (Zed FC), Hamdi Fathi (Al-Wakrah), Ramy Rabia (Al-Ain), Yasser Ibrahim (Al-Ahly), Hossam Abdelmaguid (Zamalek SC), Mohamed Abdelmomen (Nice), Ahmed Fattouh (Zamalek SC), Karim Hafez (Pyramids FC)

Milieux : Marwan Attia (Al-Ahly), Mohannad Lasheen (Pyramids FC), Nabil Emad Dunga (Al-Najma), Mahmoud Saber (Zed FC), Ahmed Sayed Zizo (Al-Ahly), Mahmoud Trezeguet (Al-Ahly), Emam Ashour (Al-Ahly), Mostafa Ziko (Pyramids FC), Ibrahim Adel (Nordsjaelland), Haitham Hassan (Real Oviedo), Mohamed Salah (Liverpool)

Attaquants : Omar Marmoush (Manchester City), Aktay Abdullah (Enppi SC), Hamza Abdel Karim (Barcelone)





