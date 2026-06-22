«Les idoles sont intemporelles», Bruno Alves vole au secours de Cristiano Ronaldo

Critiqué après sa prestation discrète face à la RD Congo (1-1) lors de la première journée de phase de poule de la Coupe du monde 2026, Cristiano Ronaldo a reçu le soutien sans réserve de Bruno Alves. L’ancien défenseur portugais a défendu son compatriote, estimant que les légendes du football demeurent au-dessus des critiques passagères.

L’ancien international portugais Bruno Alves a pris la défense de Cristiano Ronaldo après les critiques visant l’attaquant portugais à la suite de son match contre la RD Congo lors de la Coupe du monde 2026. Dans un message publié sur Instagram, l’ancien défenseur a estimé que les légendes du football échappent aux jugements hâtifs et que leur héritage demeure intact malgré les performances ponctuelles moins abouties.

« Le respect, les idoles sont intemporelles ! Nombreux sont ceux qui parlent de football sans avoir apporté la moindre contribution à ce sport. La critique ne devrait venir que de ceux qui ont accompli davantage ! Cristiano, nous croyons en toi, quoi qu’il arrive », a écrit Bruno Alves, cité par Goal. L’ex-joueur portugais a également souligné que le soutien du peuple portugais à son capitaine restait indéfectible, malgré les critiques dont il fait l’objet depuis le début du tournoi.

Ronaldo attendu au tournant contre l’Ouzbékistan

Cristiano Ronaldo a été vivement critiqué après son match face à la RD Congo. L’attaquant d’Al-Nassr n’est pas parvenu à trouver le chemin des filets et n’a cadré aucun de ses tirs lors de la rencontre, conclue sur un match nul (1-1). Cette performance inhabituelle a alimenté les débats parmi les supporters et les observateurs, certains estimant que l’ancien joueur du Real Madrid peinait à apporter l’impact attendu au sein de la sélection portugaise.

Malgré ces critiques, Cristiano Ronaldo a souvent démontré au cours de sa carrière sa capacité à rebondir dans les moments les plus délicats. À 41 ans, le quintuple Ballon d’Or reste l’une des principales armes offensives du Portugal. Le capitaine portugais tentera de répondre sur le terrain dès le prochain rendez-vous de la Seleção face à l’Équipe d’Ouzbékistan de football, prévu le 23 juin au NRG Stadium de Houston, au Texas, dans le cadre du groupe K de la Coupe du monde 2026. Une occasion pour Ronaldo de faire taire les critiques et de rappeler, une nouvelle fois, pourquoi il demeure l’une des figures majeures de l’histoire du football mondial.



