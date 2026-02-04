Cotonou met en place une carte professionnelle à QR code pour les conducteurs de taxi-moto et tricycles

Les conducteurs de taxi-moto, de tricycles et d’autres moyens de transport urbain opérant dans la ville de Cotonou disposeront prochainement d’une carte professionnelle sécurisée, intégrant un code QR et un Numéro personnel de conducteur (NPC).

Cette innovation marque une nouvelle étape dans la volonté de la municipalité de mieux organiser et encadrer le secteur du transport urbain.

Cette carte sera délivrée à l’issue d’une opération d’enrôlement initiée par la mairie de Cotonou, avec l’appui technique de la société Niceman. Selon Delphin Adjadjédji, directeur technique de ladite société, des agents enrôleurs, composés notamment de régisseurs municipaux et d’opérateurs kits, seront déployés dans les treize arrondissements de la ville.

Les opérations d’enregistrement se dérouleront sur des postes fixes installés à cet effet. Les agents auront pour mission de collecter, à l’aide de terminaux électroniques reliés à une plateforme centralisée, les informations essentielles concernant les conducteurs et leurs engins.

Il s’agira notamment de l’identité du conducteur, de celle du propriétaire du véhicule, des caractéristiques de l’engin ainsi que des coordonnées de contact.

Toujours selon les responsables du projet, les équipes resteront mobilisées pendant un mois sur l’ensemble du territoire communal afin de permettre au plus grand nombre de conducteurs de se faire enrôler.

À terme, cette base de données devrait faciliter l’identification des acteurs du transport urbain, renforcer la sécurité des usagers et améliorer la régulation d’un secteur longtemps dominé par l’informel.

Avec cette initiative, la mairie de Cotonou entend poser les bases d’un transport urbain plus structuré, plus traçable et plus professionnel, tout en se dotant d’outils modernes de gestion et de suivi.