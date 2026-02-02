Cotonou: la SIRAT annonce des perturbations de circulation nocturnes sur plusieurs axes stratégiques

La Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT SA) annonce des perturbations temporaires de la circulation dans plusieurs zones stratégiques de Cotonou, en raison de travaux nocturnes de maintenance des équipements de sécurité routière.

Dans un communiqué rendu public, l’entreprise informe que des opérations de réparation des glissières, garde-corps et balises seront menées du vendredi 30 janvier au vendredi 20 février 2026. Les interventions se dérouleront exclusivement de nuit, entre 23 heures et 6 heures, afin de limiter l’impact sur le trafic en journée.

Deux grands axes de circulation sont particulièrement concernés. Il s’agit du corridor reliant l’échangeur de Godomey à Calavi Kpota en passant par Arcon Ville, ainsi que de l’axe allant du carrefour Dédokpo, au niveau de Ciné Concorde, via Saint-Michel et le pont de Tokpa.

Sur ces tronçons, des ralentissements importants sont à prévoir durant toute la période des travaux.

La SIRAT SA précise que ces interventions s’inscrivent dans une logique de sécurisation du réseau routier urbain, les équipements concernés jouant un rôle clé dans la prévention des accidents.

Elle appelle les usagers à la vigilance, au respect de la signalisation temporaire et recommande, lorsque cela est possible, l’utilisation d’itinéraires alternatifs pour éviter les zones de chantier.