Cotonou: interpellé à 3h du matin dans un domicile, il se dit manipulé par les mauvais esprits

Une scène inhabituelle s’est déroulée le mardi 12 août 2025 au tribunal de première instance de Cotonou. Un jeune homme, poursuivi pour vol, a affirmé à la barre être victime de tourments causés par des “mauvais esprits”, expliquant ainsi son intrusion nocturne dans une habitation.

Selon les faits rapportés par La Nouvelle Tribune, l’incident s’est produit aux environs de 3 heures du matin, lorsqu’il s’est introduit dans un immeuble. Le propriétaire, surpris de le trouver sur place à cette heure tardive, l’a appréhendé pour tentative de vol et remis aux forces de l’ordre.

Devant le juge, le prévenu a nié toute intention de voler, assurant que sa présence sur les lieux résultait d’une influence surnaturelle. Cette déclaration a suscité des éclats de rire parmi l’assistance.

Le tribunal a renvoyé l’affaire au 7 octobre 2025 pour la poursuite des débats et les réquisitions du ministère public.