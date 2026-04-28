Bénin : le parti Les Démocrates annonce la tenue d’un Conseil national extraordinaire en pleine trêve politique

À la suite de l’entrée en vigueur de la trêve politique prévue par la Constitution, le parti Les Démocrates a annoncé l’organisation prochaine d’un Conseil national extraordinaire. L’ objectif est de s’approprier les nouvelles règles du jeu politique et définir une stratégie adaptée au nouveau contexte.

Au lendemain de la proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 12 avril 2026 par la Cour constitutionnelle du Bénin, le parti Les Démocrates s’organise pour faire face à la nouvelle phase politique marquée par l’entrée en vigueur de la trêve prévue par la Constitution.

Dans un communiqué en date du 26 avril 2026, le parti d’opposition indique que « notre nation entre désormais dans une phase juridique et politique nouvelle », encadrée par l’article 5.1 de la loi fondamentale. Cette disposition, introduite par la réforme constitutionnelle récente, « suspend temporairement toute animation politique à caractère strictement électoraliste sans toutefois interdire l’activité politique ».

Face à ce nouveau cadre, Les Démocrates entendent adapter leur fonctionnement interne. Le parti annonce ainsi l’organisation « très prochainement d’un atelier de formation sur l’article 5.1 de la Constitution » à l’endroit de ses militants. Une initiative visant à assurer une meilleure compréhension des nouvelles règles politiques en vigueur.

Dans la foulée, un Conseil national extraordinaire sera convoqué. Cette rencontre stratégique permettra notamment d’« informer et sensibiliser l’ensemble des cadres et militants sur les implications de l’article 5.1 », mais aussi de « définir l’orientation et les stratégies politiques du parti en liaison avec la nouvelle reforme constitutionnelle ».

Autre point inscrit à l’ordre du jour : « statuer sur le cadre de fonctionnement des structures du parti jusqu’au congrès ordinaire d’octobre 2026 ». Une étape importante pour maintenir la cohésion du parti durant cette période particulière.

En conclusion, la formation politique appelle à la responsabilité de ses membres. Elle invite « chaque militante et chaque militant à faire preuve de retenue et de discipline » afin de mieux affronter les défis à venir.