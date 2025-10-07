Côte d’Ivoire : une étudiante poignardée à mort par son compagnon, les faits

Abengourou a été secouée par un drame dans la nuit du lundi 6 au mardi 7 octobre 2025. Dans une cour paisible du quartier Plateau, non loin de l’école Notre-Dame, une violente dispute a viré au drame, coûtant la vie à une jeune étudiante de l’Institut National de Formation des Agents de Santé (INFAS).

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

Selon les premiers éléments de la police nationale, K. T. N. É., 39 ans, blanchisseur résidant à Abidjan, s’est rendu dans la soirée à Abengourou pour rendre visite à sa compagne, B. Annick, 25 ans. Le couple, d’après des témoignages recueillis dans le voisinage, connaissait des tensions ces dernières semaines. Pourtant, rien ne laissait présager une telle issue.

Aux environs de minuit, des bruits inhabituels provenant de la chambre de la jeune femme ont réveillé plusieurs riverains. L’un d’eux, sorti pour vérifier, a aperçu le compagnon de la victime, armé d’un couteau. Surpris, l’homme a aussitôt dissimulé l’arme dans sa ceinture avant de s’enfermer dans la chambre.

À lire aussi : Décès de Bruno Didavi, membre du comité exécutif de la fédération béninoise de football

Malgré les appels répétés et les coups frappés contre la porte par les voisins et les propriétaires, aucun signe de vie ne s’est manifesté. La porte a finalement été défoncée.

À l’intérieur, les témoins découvrent un spectacle macabre : Annick est étendue au sol dans une mare de sang, le corps portant plusieurs plaies profondes. À ses côtés, son compagnon gît, grièvement blessé après avoir, selon toute vraisemblance, tenté de se donner la mort.

Alertées, les forces de l’ordre sont rapidement arrivées sur les lieux. L’homme a été transporté d’urgence à l’hôpital. Bien que gravement touché, son pronostic vital n’est pas engagé, d’après une source médicale. La jeune femme, elle, a été déclarée morte sur place avant que son corps ne soit conduit à la morgue de la ville. Une enquête a été ouverte afin d’éclaircir les circonstances exactes de cette tragédie.