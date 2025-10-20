Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire : un officier de la gendarmerie tué lors d’une patrouille

En Côte d’Ivoire, le Sous-lieutenant Daniogo Klenon Lassina, en service à l’Escadron d’Agboville, a été mortellement touché par balles lundi 20 octobre 2025 lors d’une mission de patrouille sur l’axe Agboville-Azaguié.

Selon un communiqué de la gendarmerie nationale, la patrouille a essuyé des tirs à 500 mètres de Grand Yapo. Touché à l’épaule et à l’abdomen, l’officier est décédé de ses blessures. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’attaque.

À quelques jours de l’élection présidentielle prévue le 25 octobre, le climat politique reste tendu. Les candidats de l’opposition, recalés par le Conseil constitutionnel, dont Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, ont appelé leurs partisans à manifester quotidiennement pour contester cette décision.

