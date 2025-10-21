Côte d’Ivoire : un homme décède après son interpellation par la gendarmerie

Un homme identifié comme Kprohi Marc Géraude, 34 ans, est mort dimanche 19 octobre 2025 à Daloa, après son arrestation par les forces de l’ordre. Selon le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Daloa, Moussa Touré, une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce décès.

Les faits se sont produits vers 4 heures du matin, au PK 14 sur l’axe Daloa-Issia, entre les villages de Bla et Tchébléguéhé, où un groupe de personnes avait érigé des barricades perturbant la circulation. Alertée, la gendarmerie de Daloa a démantelé les obstacles et interpellé neuf individus, dont Kprohi Marc Géraude, appréhendé après une course-poursuite.

Lors du contrôle d’identité à la brigade, l’homme a présenté des signes d’essoufflement. Transféré d’urgence au Centre Hospitalier Régional de Daloa, il est décédé pendant le transport.

Le Procureur Moussa Touré a assuré que toutes les dispositions légales ont été prises pour faire la lumière sur cette affaire. « Une enquête est ouverte pour connaître les causes exactes de la mort », indique le communiqué, rappelant la volonté des autorités judiciaires d’agir en toute transparence.

Ce décès survient alors que les forces de l’ordre sont fortement mobilisées pour sécuriser les axes routiers du Haut-Sassandra, régulièrement confrontés à des incidents. L’enquête devra déterminer si la mort de Kprohi Marc Géraude est naturelle ou liée aux circonstances de son arrestation.