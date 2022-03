Côte d’Ivoire: un grand réseau de QNET démantelé pour « escroquerie et séquestration »

Sur la base des renseignements reçus, la police ivoirienne a mené une opération qui a permis de démanteler un vaste réseau de QNET à Gagnoa, ville située au centre-ouest de la Côte d’Ivoire.

Suite à une alerte anonyme dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 mars 2022, faisant état de séquestration de personnes, d’arnaque à l’emploi et d’escroquerie portant sur de très fortes sommes d’argent par des individus se réclamant d’un réseau QNET à Gagnoa, au quartier Barouhio, le Commissaire Divisionnaire de Police Boa Kouassi Jean, Préfet de police de Gagnoa, a immédiatement après avis du Parquet, ordonné une vaste opération de police dans ledit quartier.

Ainsi, les éléments du Commissariat de Police du 2ème Arrondissement de Gagnoa appuyés par ceux du Groupement Mobile d’Intervention (GMI) ont réussi à localiser un domicile de 3 pièces où étaient effectivement retenus 15 personnes. Ces personnes ont été mises à la disposition du Commissariat de Police, après compte rendu au Parquet, dans le cadre d’une enquête ouverte à cet effet pour escroquerie et séquestration.

Pour rappel, à ce jour, ce sont 39 individus appartenant au réseau QNET qui ont été ainsi interpellés sur plusieurs sites et plus de 400 personnes déguerpies par la Préfecture de Police de Gagnoa, respectivement dans les quartiers Delbo 2 et Libreville.