Côte d’Ivoire : un cadre du CNT malien condamné à trois ans de prison pour offense au chef de l’État

Le tribunal de première instance d’Abidjan a condamné, vendredi 30 janvier 2026, Mahamadou Gassama à trois ans de prison ferme pour offense au chef de l’État et diffusion d’expressions outrageantes par Internet, a-t-on appris des éléments de la procédure. La peine a été prononcée au terme d’une audience publique tenue dans la capitale économique ivoirienne.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Mahamadou Gassama est présenté comme un responsable malien du Conseil national de transition (CNT). Il avait été arrêté en juillet 2025 à l’issue d’un séjour privé en Côte d’Ivoire, selon les informations communiquées sur son dossier judiciaire.

Les chefs d’accusation retenus par le parquet concernaient des propos jugés attentatoires à la personne du chef de l’État et leur diffusion via des plateformes en ligne, qualification qui a conduit à la condamnation à une peine de prison ferme par le tribunal de première instance d’Abidjan.