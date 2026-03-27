Côte d’Ivoire : recrutement ouvert pour des sous-officiers de la Gendarmerie

La Gendarmerie nationale de Côte d’Ivoire a lancé un recrutement de sous‑officiers avec des inscriptions en ligne ouvertes du 30 mars au 19 avril 2026 sur la plateforme officielle du ministère de la Défense. Le vice‑premier ministre, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a officiellement lancé la campagne : les candidats doivent être titulaires au minimum du BEPC, âgés de 18 à 25 ans au 31 décembre 2026 et répondre aux conditions d’aptitude physique requises pour postuler en qualité d’élève sous‑officier.

Le concours est exclusivement dématérialisé pour la phase d’inscription. Les postulants sont invités à remplir leur dossier sur le site dédié du ministère de la Défense, en veillant à fournir des pièces justificatives conformes aux exigences mentionnées sur la plateforme. La validation des candidatures précède une série d’épreuves organisées selon un calendrier publié par l’autorité militaire.

Le processus de sélection comprend plusieurs étapes distinctes : une épreuve d’admissibilité en début mai, une visite médicale programmée entre fin mai et mi‑juin, un dépôt physique des dossiers assorti d’une prise de vue photos en juillet, puis des évaluations sportives et pratiques également tenues en juillet 2026.

Déroulement du concours, calendrier et missions de la Gendarmerie

Les dates communiquées par le ministère précisent que l’épreuve d’admissibilité est fixée au dimanche 3 mai 2026. La visite médicale des candidats se déroulera du mardi 26 mai au mardi 16 juin 2026. Le dépôt des dossiers et la prise de vue auront lieu du lundi 6 au mardi 14 juillet 2026, tandis que les épreuves sportives et pratiques sont planifiées du mardi 7 au jeudi 16 juillet 2026. Ces opérations se tiendront sous l’égide des services compétents du ministère et du commandement de la Gendarmerie nationale.

Outre la plateforme en ligne, les candidats peuvent obtenir des renseignements et déposer des dossiers auprès de la Direction des Ressources Humaines du ministère de la Défense et du Bureau Recrutement Chancellerie du Commandement Supérieur de la Gendarmerie nationale. Les postulants doivent respecter scrupuleusement les délais d’enregistrement et fournir les certificats médicaux et pièces d’identité demandés pour être convoqués aux différentes phases du concours.

Les candidats admis au terme du concours intègrent les écoles de Gendarmerie en qualité d’élèves sous‑officiers. La formation initiale dispensée dans ces écoles s’étend sur deux années au terme desquelles les jeunes recrues sont affectées à des unités opérationnelles de la Gendarmerie.

La Gendarmerie nationale exerce des missions de police administrative, judiciaire et militaire, assurant une présence continue sur l’ensemble du territoire. Elle combine des actions préventives et répressives, participe à la défense opérationnelle du territoire et intervient pour maintenir l’ordre public, constater les infractions et garantir la discipline au sein des forces armées. Sa organisation comprend un commandement supérieur, la gendarmerie territoriale, la gendarmerie mobile, des unités spéciales et un commandement des écoles