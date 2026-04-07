Côte d’Ivoire : plusieurs morts dans un accident à N’zianouan sur l’autoroute Nord

Un accident de la circulation sur l’autoroute Nord en Côte d’Ivoire, survenu lundi 6 avril 2026 à hauteur de N’zianouan, a fait trois morts et deux blessés graves, a indiqué une source auprès des secours. L’incident, qualifié de sortie de route, s’est produit au kilomètre 95, une portion fréquemment empruntée et connue pour son trafic soutenu, déclenchant une intervention des sapeurs-pompiers et des équipes médicales d’urgence.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les motifs retenus sont encore à vérifier : excès de vitesse, défaillance mécanique ou erreur humaine figurent parmi les pistes examinées par les services de police et les techniciens. À l’arrivée des secours, trois personnes ont été constatées décédées sur les lieux. Les deux autres victimes, grièvement blessées, ont été prises en charge par une ambulance de réanimation grande capacité (ARGC 71) et évacuées vers l’hôpital Saint Jean-Baptiste de Bodo pour des soins intensifs.

Les secours précisent que l’alerte a été donnée rapidement et que le groupement des sapeurs-pompiers de Côte d’Ivoire est intervenu sans délai. Ce drame survient quelques jours après un sérieux accident enregistré le vendredi 3 avril 2026 sur le même axe entre Yamoussoukro et Bouaké, au point kilométrique 272, impliquant un car de la compagnie UTB et ayant entraîné un important nombre de victimes.

Autoroute du Nord : fréquence des accidents, moyens engagés et mesures annoncées

L’autoroute du Nord, artère majeure reliant Abidjan aux régions intérieures, est régulièrement le théâtre d’accidents graves. L’incident du 6 avril s’inscrit dans une série d’événements récents ayant mobilisé massivement les secours : lors de l’accident du 3 avril, la 5e compagnie des secours a procédé à la prise en charge d’environ 60 victimes, dont 1 décès avéré, 22 cas graves et 23 blessés légers, tandis que plusieurs personnes avaient déjà été évacuées avant l’arrivée des équipes spécialisées.

Pour ces opérations, les services de secours ont déployé divers moyens techniques : fourgon-pompe-tonne (FPT), ambulance de réanimation grande capacité (ARGC), ambulance médicalisée légère (AML) et ambulances de renfort (AR). Ces matériels ont permis la stabilisation des blessés sur place et leur orientation vers des structures hospitalières adaptées, malgré la densité du trafic et la gravité des accidents.

Au plan institutionnel, le bilan du premier trimestre 2026 fait état de 164 décès et de plus de 500 accidents de la route à l’échelle nationale, selon les chiffres publiés par les autorités. En réaction, une politique de « tolérance zéro » a été annoncée pour les infractions graves au Code de la route : conduite sans permis, absence de visite technique ou d’assurance, conduite en état d’ivresse, surcharge, surnombre de passagers et défaillance des équipements de sécurité sont visés par cette application stricte des règles.

Des contrôles routiers renforcés et des inspections inopinées des centres de visite technique ont été programmés, avec la menace de fermetures en cas de manquements. Le ministère en charge de la sécurité routière a par ailleurs prévu des actions spécifiques concernant les transports de cargaisons sensibles — gaz butane, hydrocarbures, sable, gravier, béton, ordures — et a annoncé des rencontres urgentes avec les opérateurs pour les sensibiliser au respect strict des règles de sécurité