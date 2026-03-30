Côte d’Ivoire : Pacôme Zou, recherché pour homicide, arrêté au Libéria

Pacôme Zou, recherché par la justice ivoirienne pour son implication présumée dans la mort de Romain Loassé à Taï, a été arrêté le 28 mars 2026 à Monrovia, au Libéria. L’interpellation a été réalisée par la gendarmerie ivoirienne en coopération avec les services de sécurité libériens, a précisé une source proche de l’enquête.

Le suspect était activement recherché depuis le 19 mars, après une violente altercation au cours de laquelle Romain Loassé a été gravement blessé. La victime a succombé à ses blessures malgré les soins reçus dans un établissement hospitalier local, déclenchant une enquête criminelle et des recherches transfrontalières qui ont rapidement orienté les investigations vers le voisin libérien.

Le dossier a été conduit par les éléments de la gendarmerie basés à Guiglo, sous la direction du lieutenant-colonel Bouaké Bamba. Les autorités indiquent que la localisation et l’arrestation du fugitif ont résulté d’un travail conjoint entre les forces ivoiriennes et libériennes, conformément aux mécanismes de coopération sécuritaire en vigueur entre les deux pays.

Arrestation, suite judiciaire et cadre légal

Les proches de la victime ont exprimé un vif soulagement après l’annonce de l’arrestation, tout en rappelant que cette interpellation ne ramènera pas le disparu. L’intéressé est présenté par les services comme le principal suspect des faits, et son placement en garde à vue permettra d’engager la procédure judiciaire selon les règles applicables.

La qualification exacte des faits — homicide volontaire ou homicide involontaire — n’a pas été précisée publiquement dans l’immédiat. Les autorités judiciaires devront examiner les éléments de l’enquête, notamment les circonstances de l’altercation, les constatations médicales et les témoignages, pour déterminer la nature des chefs d’accusation qui seront retenus.

En droit ivoirien, toute personne reconnue coupable de coups, blessures ou violences ayant entraîné la mort peut être condamnée à une peine d’emprisonnement comprise entre cinq et vingt ans, même en l’absence d’intention de donner la mort. La législation prévoit en outre des peines plus sévères, y compris la réclusion criminelle à perpétuité, lorsque les violences sont commises sur certains ascendants ou personnes protégées par des liens familiaux spécifiques.