Côte d’Ivoire : Le président Alassane Ouattara place 2026 sous le signe des champions nationaux, de la cohésion et de la performance publique

Le président Alassane Ouattara a réaffirmé, jeudi lors de la cérémonie annuelle de présentation de vœux rassemblant le monde académique, le secteur privé, les entreprises publiques et la société civile, sa volonté de poursuivre la construction d’une Côte d’Ivoire « ambitieuse, solidaire et tournée vers l’émergence ». Le chef de l’État a évoqué des priorités économiques claires pour 2026, notamment un budget de 17 350 milliards de FCFA (+13,1 % par rapport à 2025) et l’affectation de plus d’un tiers de ces ressources au développement du capital humain.

La rencontre, à laquelle ont pris part des représentants des forces vives de la Nation, a été introduite par Namizata Sangaré, présidente du Conseil national des droits de l’homme et porte-parole de la cérémonie. Dans son allocution, Mme Sangaré a salué la conduite des élections présidentielle et législatives de 2025, lesquelles se sont déroulées selon elle dans un climat apaisé, et elle a rendu hommage à la stabilité institutionnelle du pays.

La porte-parole a également félicité le président Ouattara pour sa réélection, qu’elle a présentée comme l’expression d’un soutien populaire renouvelé à son programme de développement. Les intervenants ont mis en avant les performances macroéconomiques récentes de la Côte d’Ivoire, citant notamment le positionnement du pays comme la deuxième meilleure signature financière d’Afrique subsaharienne.

Budget, acteurs économiques et initiatives pour la transformation

Sur le plan budgétaire, les forces vives ont salué le montant et l’orientation du budget 2026. Les autorités souhaitent canaliser une part importante des crédits vers l’éducation, la santé et la formation professionnelle afin de renforcer le capital humain nécessaire à la transformation structurelle de l’économie. Le gouvernement a par ailleurs rappelé son intention de promouvoir le contenu local et d’accompagner l’émergence d’entreprises nationales compétitives.

Le Plan national de développement (PND) 2026-2030, centré sur la création de « champions nationaux », a été présenté comme l’un des leviers de cette stratégie. Le programme PÉPITE–Côte d’Ivoire 2030, destiné à encourager l’innovation et la transformation des entreprises, a été cité parmi les instruments mobilisés pour améliorer la compétitivité des entreprises locales et soutenir les projets de transformation industrielle.

Répondant aux vœux formulés par les différentes composantes de la société, le président Ouattara a remercié les acteurs économiques et institutionnels pour leur contribution aux performances récentes. Il a insisté sur la nécessité de faciliter l’accès au financement des petites et moyennes entreprises et d’accroître les mécanismes d’accompagnement destinés à leur transformation afin de renforcer leur rôle dans la croissance inclusive.

Le chef de l’État a également annoncé que l’amélioration de la qualité du service public figure parmi les priorités gouvernementales pour 2026, visant à répondre aux attentes des citoyens. Par ailleurs, la consolidation de la paix, le renforcement de la cohésion nationale et la protection des droits humains ont été rappelés comme des éléments structurants du développement durable, avec une mention explicite du rôle des organisations de la société civile, des universités, des centres de formation et des institutions de régulation