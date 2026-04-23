Sénégal : Ousmane Sonko acte la récupération du bloc gazier Yakaar-Teranga

Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé, le 23 avril 2026 sur sa page Facebook, qu’un accord avait été conclu pour le retrait conjoint de Kosmos Energy et de PETROSEN de la licence du bloc gazier de Cayar, dit Yakaar‑Teranga, ouvrant la voie à une nouvelle organisation de l’exploitation.

Selon la communication officielle, cet accord a été négocié sans versement de contrepartie financière au bénéfice de l’État. Les autorités précisent que la décision fera l’objet d’un arrêté ministériel pour être formalisée et qu’une nouvelle licence sera attribuée exclusivement à PETROSEN, qui deviendra l’unique opérateur du gisement.

Dans sa publication, le chef du gouvernement a qualifié cette évolution de « victoire majeure » et l’a inscrite dans une logique de reprise en main des ressources nationales. Il a rappelé que le bloc Yakaar‑Teranga avait été attribué sous la présidence de Macky Sall dans des conditions qu’il jugeait opaques, et que la renégociation des contrats litigieux constituait un objectif poursuivi depuis une dizaine d’années.

Ousmane Sonko a également salué le travail du ministre de l’Énergie, des Mines et du Pétrole, Birame Souleye Diop, ainsi que celui du directeur général de PETROSEN, Alioune Gueye, et des équipes impliquées dans les discussions. L’annonce intervient dans un contexte où le gouvernement affiche la volonté de renforcer la souveraineté nationale sur les ressources extractives.

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