Bénin: les réseaux électriques sans tension les 19 et 21 mai dans plusieurs localités

La Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE) a annoncé des interventions de maintenance sur le réseau électrique les 19 et 21 mai 2026, en partenariat avec ses prestataires.

Ces opérations visent à renforcer la stabilité et la fiabilité de la fourniture d’électricité, mais entraîneront des coupures temporaires dans plusieurs zones du pays.

Le mardi 19 mai, onze localités seront concernées par une suspension de service entre 10 heures et 15 heures. À Cotonou, les quartiers de Houeyiho, Vodjè et Gbegamey seront privés d’électricité de 11 heures à 15 heures.

Dans la région des Plateaux, Kétou et ses environs, notamment Adakplamey, Kpancou et Illara, subiront une interruption similaire. À Porto‑Novo, les zones de Djegankpankpèvi, Gbodjè et Kpogbomè seront également affectées.

Les secteurs de Tokan, Ahossougbéta et Zoundja à Abomey‑Calavi, ainsi que Ouèssè, Ahozon et le poste péage à Ouidah, figureront sur la liste. Dans le Nord, les villes de Parakou, Djougou, Dassa et Kandi connaîtront des perturbations, tout comme Natitingou et les localités voisines de Tanguiéta, Cobly et Dassari.

La deuxième phase interviendra le vendredi 21 mai et couvrira un périmètre plus large. À Cotonou, les zones de Vèdoko, ainsi que le Hall des Arts, Maromilitaire, Zongo et Scoa Gbèto, seront touchées.

À Abomey‑Calavi, la coupure la plus longue du calendrier est prévue de 10 heures à 15 heures et concernera une quinzaine de quartiers, dont Wawata‑Fandji, Zè plage, Adjan et Zinvie. Les centres et périphéries de Porto‑Novo, Pobè et Ouidah seront également affectés.

Dans le département du Zou, les interventions se dérouleront à Bohicon (Sogba, Zongo, Zakpo) et à Dogbo. Au Nord, les travaux se poursuivront à Parakou, Djougou, Dassa et Kandi, certaines localités figurant déjà sur le premier calendrier.

La SBEE présente ses excuses aux populations pour les désagréments, tout en réaffirmant que ces opérations sont indispensables pour améliorer la qualité du service électrique sur l’ensemble du territoire.