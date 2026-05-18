Bénin: une pluie accompagnée de vent violent crée d’importants dégâts matériels à Parakou

Dans la soirée du dimanche 17 mai 2026, une forte pluie accompagnée de vents violents s’est abattue sur la ville de Parakou, provoquant des dégâts dans plusieurs quartiers, rapporte Fraternité .

Au quartier Alaga, près de l’église Saint Joseph, un arbre déraciné a entraîné un poteau électrique presque à terre, suscitant l’inquiétude des riverains quant aux risques liés aux installations électriques. À ce moment, il n’était pas encore possible de confirmer si les fils étaient hors tension.

Un autre arbre est tombé sur un véhicule en stationnement, causant d’importants dommages matériels, tandis qu’une buvette a également été touchée par la chute d’un arbre sous l’effet des intempéries.

Alerté par les populations, le chef du quartier s’est rendu sur les lieux pour constater les dégâts et informer les autorités compétentes. La Police républicaine a ensuite sécurisé la zone, procédé aux constats et pris les mesures nécessaires pour prévenir tout incident supplémentaire.

Des constats similaires ont été relevés dans plusieurs autres quartiers de la ville, confirmant l’ampleur des dégâts causés par cette violente pluie. Les autorités locales sont appelées à renforcer la vigilance et à accélérer les interventions afin de limiter les risques liés aux infrastructures endommagées.