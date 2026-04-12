Côte d’Ivoire : le PPA-CI convoque des membres suspendus avant son congrès

À quelques semaines du congrès du Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI), des dizaines de cadres et militants suspendus en décembre sont convoqués devant le conseil de discipline du parti : Ahoua Don Mello, auditionné le 8 avril, fait face à des accusations distinctes liées à sa candidature à la présidentielle d’octobre 2025, tandis que le député indépendant Stéphane Kipré figure parmi un nouveau groupe attendu le 14 avril dans le cadre de la procédure disciplinaire liée au non-respect du boycott des législatives de décembre 2025.

Les convocations s’inscrivent dans une série de mesures disciplinaires entamées après les élections législatives, lorsque le PPA-CI a suspendu et, dans certains cas, révoqué des responsables accusés d’avoir enfreint l’appel au boycott voté par le Comité central. Parmi les sanctions annoncées figurent la révocation d’au moins 22 cadres, dont Blaise Lasm, décision relayée par plusieurs médias et qui a précipité l’ouverture de contentieux devant l’instance disciplinaire du parti.

Le dossier d’Ahoua Don Mello se détache toutefois de celui des militants sanctionnés pour la tenue des législatives. Son exclusion partielle remonte à sa décision de se porter candidat à l’élection présidentielle d’octobre 2025, en dépit de la consigne interne « Laurent Gbagbo ou rien », ce que la direction du parti a qualifié d’« entreprise de défiance ». Sébastien Dano Djédjé a déposé une plainte impliquant des proches de Don Mello, estimant que leur comportement a exposé le PPA-CI à des « spéculations » et des « manipulations politiques », selon des propos rapportés par Jeune Afrique.

Audience et enjeux disciplinaires avant le congrès

Les auditions organisées par le conseil de discipline ont pour objectif affiché d’entendre les mis en cause avant que le congrès, instance souveraine du parti, ne statue en dernière instance. Ahoua Don Mello a été entendu pendant plusieurs heures le 8 avril ; un deuxième groupe de personnes convoquées, dont Stéphane Kipré, est attendu le 14 avril. Kipré, ancien vice-président exécutif du PPA-CI, est poursuivi pour s’être présenté aux législatives sans mandat du parti et figure parmi les rares sanctionnés à avoir remporté un siège.

Selon les informations communiquées par la direction du parti, au moins 47 militants et cadres ont reçu des convocations. Les griefs portent principalement sur le non-respect de la décision de boycott adoptée par le Comité central et sur des actes qualifiés d’indiscipline. La procédure disciplinaire ouverte depuis quelques jours peut, selon les dossiers, aboutir à des radiations ou à d’autres sanctions internes pour ceux qui occupaient des fonctions au sein du parti.

Sébastien Dano Djédjé a expliqué que ces auditions se tiennent en amont du congrès afin de « régler tous ces problèmes avant qu’il se tienne », en précisant l’importance d’écouter les personnes mises en cause pour qu’elles puissent présenter leurs explications. Le traitement de ces dossiers par le conseil de discipline et la décision finale du congrès détermineront le sort des responsables et militants actuellement visés par les procédures en cours