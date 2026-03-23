Côte d’Ivoire : la prison civile de Katiola renaît après les intempéries

L’État ivoirien a procédé à la reconstruction de la prison civile de Katiola, gravement endommagée à la suite de fortes pluies. Entièrement rénové, l’établissement voit sa capacité d’accueil passer de 136 à 300 places.

Inaugurée en 1963 pour accueillir 136 détenus, la prison civile de Katiola a traversé une période critique après l’effondrement de ses murs et de plusieurs bâtiments, causé par des intempéries violentes. Aujourd’hui, elle présente un nouveau visage.

La reconstruction ainsi que l’équipement de l’établissement ont été entièrement financés par l’État de Côte d’Ivoire. Les travaux ont concerné aussi bien la réhabilitation des infrastructures dégradées que la mise aux normes de l’ensemble du site pénitentiaire.

Désormais, la prison peut accueillir jusqu’à 300 détenus, soit plus du double de sa capacité initiale. Elle offre un cadre plus sécurisé et mieux adapté aux exigences actuelles en matière de détention.

Cette initiative s’inscrit dans la politique des autorités ivoiriennes visant à moderniser les infrastructures carcérales. La reconstruction de la prison civile de Katiola témoigne de l’attention portée par l’État à l’amélioration des conditions de détention, désormais considérées comme un élément essentiel de la politique judiciaire nationale.