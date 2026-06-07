KRN, la chanteuse de Les anges choisie pour l’hommage à Lyhanna

Fleurance (Gers), 7 juin. Plusieurs milliers de personnes ont participé dimanche à une marche blanche organisée à Fleurance pour rendre hommage à Lyhanna, l’adolescente retrouvée morte dans un silo après plusieurs jours de recherches. La cérémonie, très suivie sur place et en ligne, s’est distinguée par l’importance donnée à la musique : une composition diffusée par la famille et le titre Les anges de la chanteuse KRN ont dominé les hommages.

La famille de Lyhanna a ouvert la cérémonie en diffusant une chanson écrite spécialement pour elle. On y entendait notamment ces paroles : “Lyhanna, tu es mon étoile qui brille ; dans mon cœur tu danses, tu scintilles ; chaque instant, je garderai, tu es ma plus grande fierté”. Dans la foule et parmi les proches, l’émotion était vive au moment de la diffusion de cette composition.

Un autre morceau a profondément marqué les participants : Les anges de KRN. Rapidement, des vidéos de la marche blanche ont été publiées et partagées massivement sur TikTok, Instagram et X, et la chanson a été utilisée comme bande-son de nombreux montages en hommage à l’adolescente.

Une artiste encore peu connue du grand public

KRN est une chanteuse qui, avant cet événement, était surtout présente sur les réseaux sociaux et les plateformes de streaming. Suivie par environ 27 000 abonnés, elle développe depuis plusieurs années un univers musical décrit comme émotionnel, mêlant pop mélancolique, influences urbaines et textes introspectifs.

Les thèmes récurrents de ses morceaux — blessures personnelles, absence, reconstruction, spiritualité — expliquent en partie pourquoi Les anges a résonné auprès des proches de Lyhanna et des personnes réunies pour la marche blanche. La tonalité et les paroles du titre se sont prêtées aux hommages et aux partages sur les réseaux sociaux.

Sur TikTok, de nombreux internautes ont utilisé des extraits de Les anges pour accompagner des montages en mémoire de l’adolescente, amplifiant la visibilité du titre en seulement quelques heures. Les vidéos filmées pendant la cérémonie ont été largement repartagées, contribuant à faire connaître la chanson à un public plus large.

Une phrase du morceau est revenue fréquemment dans les publications liées à la marche : “J’espère que tu vas bien de l’autre côté”. Cette récurrence a renforcé l’association du titre avec l’hommage rendu à Lyhanna.

Dans les heures suivantes à la marche, le nom de KRN s’est propagé sur les réseaux sociaux et la chanteuse s’est retrouvée au centre d’une forte visibilité médiatique. Si elle ne s’est pas longuement exprimée publiquement à ce stade, plusieurs internautes l’ont identifiée sous les vidéos d’hommage et ont lié durablement le titre Les anges au souvenir de l’adolescente.