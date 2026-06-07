Daniel Auteuil : Coluche et Jacques Villeret devaient jouer son rôle dans Jean de Florette

Ce 5 juin 2026, la chaîne Canal+ diffuse Vie privée, film porté par Daniel Auteuil aux côtés de Virginie Efira, Mathieu Amalric, Vincent Lacoste et Luàna Bajrami. Cette programmation relance l’attention sur la trajectoire d’un acteur dont la carrière a basculé avec un film devenu référence : Jean de Florette.

Sorti en 1986, le film de Claude Berri — présenté en diptyque avec Manon des sources — a rassemblé plus de 7,2 millions d’entrées en salles. Ce succès commercial et critique a offert à Daniel Auteuil son premier César du meilleur acteur, récompense attribuée en 1987 et associée à ses performances dans les deux volets.

Le casting de Jean de Florette n’allait pourtant pas de soi. Le rôle d’Ugolin a longtemps été discuté, avec plusieurs noms pressentis avant que la distribution finale ne se précise.

Coluche, Villeret… un rôle longtemps disputé

Au départ, Claude Berri songe à confier le rôle d’Ugolin à Coluche, après le tournant dramatique de l’humoriste dans Tchao Pantin. Selon les éléments disponibles, Coluche décline l’offre : le projet ne le séduit pas et des désaccords sur les conditions financières interrompent les négociations.

Le nom de Jacques Villeret est ensuite évoqué. Ce choix rencontre des réticences internes au sein de l’équipe, où des tensions et des désaccords de casting sont rapportés. La présence d’Yves Montand au générique influe alors sur le profil recherché pour le rôle d’Ugolin, modifiant l’orientation du casting.

C’est dans ce contexte que Daniel Auteuil s’engage pour le personnage. Son recrutement n’apparaît pas comme une évidence initiale : le réalisateur et une partie de l’équipe doutent de sa capacité à incarner un drame rural sombre, après des empreintes plus marquées dans la comédie. L’acteur insiste pour décrocher le rôle et travaille son jeu en profondeur — accent, transformations physiques et posture — afin de rendre crédible son incarnation d’Ugolin.

La stratégie porte ses fruits sur le plateau et devant le public : la trilogie filmique issue de l’adaptation de Marcel Pagnol s’impose comme une fresque rurale tournée dans le sud de la France, notamment dans le Var et le Vaucluse. Le récit met en scène les conflits autour de la terre et de l’eau, ainsi que la dégradation d’un homme confronté à la rouerie de ses semblables.

À la suite de Jean de Florette, la carrière de Daniel Auteuil évolue vers des rôles dramatiques de premier plan. Il reçoit le Prix d’interprétation au Festival de Cannes en 1996 pour Le Huitième Jour, puis un second César en 2000 pour La Fille sur le pont. Plus tard, il revient à l’univers de Marcel Pagnol en prenant la réalisation et l’interprétation dans La Fille du puisatier (2011), puis en adaptant Marius et Fanny en 2013.

À l’origine, le rôle d’Ugolin avait été proposé à Coluche puis envisagé pour Jacques Villeret.