Anne-Claire Coudray marquée par la séquence avec Stromae au 20h

Anne‑Claire Coudray, à la tête du 20 Heures de TF1 depuis plus de dix ans, est revenue sur l’une des séquences télévisuelles les plus commentées de ces dernières années : l’intervention de Stromae le 9 janvier 2022, durant laquelle le chanteur belge a évoqué sa dépression et ses pensées suicidaires avant d’interpréter en direct le titre inédit L’enfer.

Invitée de Puremédias, l’hebdo sur T18, aux côtés de Virginie Guilhaume et du journaliste Rémi Jacob, la présentatrice a raconté ce moment et expliqué pourquoi il lui avait paru si particulier. Ce passage, diffusé lors du journal télévisé de TF1, avait suscité une forte émotion et un très large écho sur les réseaux sociaux et dans la presse.

Anne‑Claire Coudray a décrit sa propre réaction face à la confidence de l’artiste : « Je me suis faite aussi petite que je pouvais parce que j’étais à côté de lui. J’avais tellement peur de le déranger », a‑t‑elle confié, soulignant le caractère intime et douloureux de la prise de parole de Stromae.

Un cadre voulu par l’artiste et des échanges prolongés avec la rédaction

La présentatrice a précisé que c’est bien Stromae qui avait sollicité le journal pour s’exprimer dans ce cadre précis. « C’est lui qui nous a sollicités, qui a tenu à venir au journal », a indiqué Anne‑Claire Coudray. Selon elle, le chanteur avait demandé une mise en scène très sobre : tenue discrète, absence de public et ton solennel. « Il nous a dit : ‘Je veux un cadre solennel. Je ne veux pas de public, on n’est pas dans une émission divertissement. Ce que j’ai à dire, c’est ce que j’ai de plus intime, et ça peut servir à des millions de personnes.’ »

La sobriété du dispositif, le silence du plateau et l’absence d’effets spectaculaires ont participé à l’intensité de la séquence. Quelques minutes après l’interview, Stromae a progressivement transformé ses réponses en chanson, révélant les paroles de L’enfer devant les téléspectateurs.

Sur le plateau de T18, le journaliste Rémi Jacob a pour sa part exprimé son malaise quant à la dimension revendiquée de la « mise en scène ». Il a dit avoir été « gêné » et s’est interrogé sur la pertinence d’un tel format pour le 20 Heures et pour une journaliste titulaire d’une carte de presse. Anne‑Claire Coudray a répondu en défendant le traitement du sujet : « Il n’y a pas eu de mélange des genres car la santé mentale, on en fait des reportages », a‑t‑elle déclaré, en rappelant que les échanges avec l’artiste avaient été longs et préparés.

La présentatrice a également raconté que, au départ, Stromae avait indiqué « je viens mais je ne ferai que chanter », et que la rédaction lui avait expliqué les codes du journal ; l’artiste a finalement accepté de répondre aux questions avant d’interpréter son titre.

La diffusion de cette intervention avait attiré 7,3 millions de téléspectateurs en direct et, selon les éléments rapportés, la vidéo avait ensuite été vue plus de treize millions de fois sur les réseaux sociaux, relançant le débat public sur la santé mentale, thème encore qualifié de tabou par certains observateurs.