Côte d’Ivoire : la police offre une prime pour identifier 02 individus recherchés

En Côte d’Ivoire, le procureur de la République près le tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau, Koné Braman Oumar, a annoncé une récompense d’un million de francs CFA pour toute information anonyme permettant d’identifier et d’arrêter deux individus activement recherchés par la police nationale.

Cette décision intervient après le lancement d’un appel à témoins par la police ivoirienne en vue de retrouver ces personnes et de les traduire devant la justice. L’information a été rendue publique par la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN) dans une note le dimanche 5 octobre 2025.

« Par l’appel à témoins n°38, le procureur propose une récompense d’un million de francs CFA pour des informations permettant de les identifier et de les interpeller », précise la note, soulignant le caractère strictement anonyme des témoignages attendus. Selon les premières informations, les deux suspects sont accusés de dérives langagières sur les réseaux sociaux.

Le 26 septembre dernier, lors d’une rencontre avec des administrateurs de pages en ligne, le procureur Koné Braman Oumar avait mis en garde contre ce type de comportements, annonçant le début d’une campagne de répression visant à endiguer les propos injurieux et diffamatoires diffusés sur les plateformes numériques.