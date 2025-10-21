Côte d’Ivoire – Incendie à la gare SOTRA de Koumassi : 13 bus calcinés, une enquête ouverte

En Côte d’Ivoire, un incendie s’est déclaré tôt ce lundi 20 octobre 2025 dans la gare de la SOTRA à Koumassi, détruisant treize autobus stationnés sur le site de maintenance de la société de transport abidjanaise.

Selon un communiqué officiel de la Société des Transports Abidjanais (SOTRA), le feu s’est déclenché aux environs de 4h30 du matin. Alertés rapidement, les sapeurs-pompiers ont pu circonscrire les flammes, évitant leur propagation à d’autres véhicules. Aucun blessé n’a été signalé, mais les dégâts matériels sont importants.

La direction générale a indiqué qu’une enquête policière a été ouverte pour déterminer l’origine du sinistre et d’éventuelles responsabilités. Si la cause exacte n’est pas encore connue, la piste criminelle n’est pas écartée.

Dans son communiqué, la SOTRA a tenu à rassurer les usagers sur la continuité du service et affirme rester « pleinement mobilisée avec les forces de l’ordre pour protéger son matériel et son personnel ». Elle appelle également à la responsabilité et au civisme, dans un contexte électoral jugé sensible.

Cet incendie survient à quelques jours de l’élection présidentielle d’octobre 2025, dans un climat politique tendu marqué par l’exclusion de plusieurs candidats de l’opposition. Dans ce contexte, tout incident touchant une infrastructure publique est rapidement interprété comme un acte à portée politique.

Créée en 1960, la SOTRA reste le principal opérateur de transport urbain d’Abidjan, avec une flotte de plusieurs centaines de bus. Engagée dans un vaste programme de modernisation, elle subit avec cette perte un revers à la fois opérationnel et financier.