Côte d’Ivoire : les assises 2026 de la carte scolaire visent un pilotage plus numérique

Réunies à Yamoussoukro, les assises nationales 2026 de la carte scolaire ont permis de préciser les projections officielles pour la rentrée 2026-2027 et le virage numérique voulu par le ministère de l’Éducation.

Le ministre ivoirien de l’Éducation nationale, N’Guessan Koffi, a ouvert le 19 août à Yamoussoukro les assises nationales 2026 de la carte scolaire, cadre de planification des infrastructures et des moyens scolaires. Il a défendu une évolution vers un système d’aide à la décision appuyé sur des données statistiques actualisées et des outils numériques, notamment les systèmes d’information géographique, à l’approche de la rentrée 2026-2027.

Organisées à l’Hôtel Président de Yamoussoukro, ces assises doivent servir à ajuster l’implantation des établissements et la répartition des ressources en fonction de la démographie scolaire. Les chiffres présentés relèvent de projections officielles discutées dans ce cadre, et non d’équipements déjà livrés.

Selon Inza Méité pour le ministère de l’Éducation, la carte scolaire 2026-2027 prévoit 127 écoles préscolaires, 457 écoles primaires, 65 collèges, 18 collèges érigés en lycées et 2 868 nouvelles salles de classe pour le préscolaire et le primaire.

N’Guessan Koffi a aussi demandé que huit commodités basiques soient intégrées aux normes de la carte scolaire, parmi lesquelles les voies d’accès, les logements d’enseignants, les cantines, les centres médico-scolaires, l’énergie, les forages et points d’eau potable, les latrines décentes et les aires de jeu. Inza Méité a chiffré les capacités d’accueil supplémentaires attendues à 110 980 élèves au préscolaire et au primaire, ainsi qu’à 11 150 élèves en classe de sixième.