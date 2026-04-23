Côte d’Ivoire : accord de 300 millions USD avec les États-Unis pour moderniser le secteur électrique

La Côte d’Ivoire et le Millennium Challenge Corporation (MCC) des États-Unis ont signé à Washington un accord de mise en œuvre d’un programme d’un montant de 300 millions de dollars (environ 167 milliards FCFA) destiné à moderniser les infrastructures électriques et à renforcer le rôle du pays comme plate-forme énergétique régionale.

La signature a eu lieu lors des réunions de printemps du Fonds monétaire international et du Groupe de la Banque mondiale, tenues du 13 au 18 avril 2026. Le ministre ivoirien de l’Économie, des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, a paraphé l’accord au nom de l’État, actant le financement et le cadre opérationnel de ce partenariat bilatéral.

Le programme combine investissements dans les réseaux et actions de renforcement des capacités techniques. Il vise à améliorer la fiabilité du système électrique national, à faciliter les échanges transfrontaliers d’énergie et à adapter le marché régional de l’électricité aux flux interconnectés entre la Côte d’Ivoire et ses voisins.

Composantes financières et réunions parallèles à Washington

Parallèlement à l’accord MCC, la délégation ivoirienne a annoncé un appui supplémentaire du groupe de la Banque africaine de développement (BAD) : un financement de 500 millions d’euros ciblé sur des projets dans les secteurs de la santé, de l’éducation et de l’hydraulique. Les autorités ont précisé que ces ressources s’inscrivent dans la programmation nationale des investissements prioritaires.

La délégation, composée de plusieurs membres du gouvernement, a également participé à un forum consacré au Plan national de développement 2026-2030. Le ministre du Plan et du Développement, Souleymane Diarrassouba, a invité les investisseurs publics et privés, tant nationaux qu’internationaux, à mobiliser des capitaux et des instruments financiers pour accompagner les priorités établies dans ce document stratégique.

Au fil des rencontres à Washington, les responsables ivoiriens ont multiplié les échanges avec des institutions financières internationales et des partenaires au développement. Les discussions ont porté sur la mise en œuvre de réformes économiques, la structuration de projets bancables et la recherche de mécanismes de financement destinés à soutenir la croissance et les investissements publics.

Les autorités ivoiriennes ont indiqué que les prochaines étapes administratives concerneront le lancement des études techniques, la définition des calendriers d’exécution et la mise en place de dispositifs de suivi et d’évaluation des composantes du programme électrique et des projets sectoriels soutenus par la BAD

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