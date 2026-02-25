Côte d’Ivoire : Apoutchou National clarifie la polémique autour d’un don attribué à Himra

En Côte d’Ivoire, l’influenceur Apoutchou National a réagi, mercredi 25 février 2026, à la polémique liée à un don annoncé dans le cadre de la collecte de fonds en faveur de Fortuné Akakpo et attribué à tort au rappeur Himra.

À l’origine de l’initiative, Apoutchou National a tenu à clarifier la situation après la diffusion d’informations faisant état d’une importante contribution financière de l’artiste. Une annonce qui a rapidement été démentie par Himra lui-même, niant tout versement dans le cadre de cette opération.

L’influenceur a toutefois confirmé la participation du rappeur Didi B, qui a contribué à hauteur d’un million de FCFA. Concernant la somme initialement attribuée à Himra, Apoutchou National évoque l’intervention d’un admirateur anonyme sur les réseaux sociaux. Selon lui, ce dernier aurait diffusé l’information dans l’intention de valoriser son artiste.

Présentant ses excuses à Himra pour cette confusion, l’organisateur de la collecte a insisté sur la nécessité de vérifier les informations avant toute publication. Malgré cet incident, la mobilisation en faveur de Fortuné Akakpo se poursuit sur les plateformes numériques, illustrant l’engagement des internautes ivoiriens dans cette action de solidarité.