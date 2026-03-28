Côte d’Ivoire – Algérie : signature d’un accord stratégique dans les hydrocarbures et les mines

La Côte d’Ivoire et l’Algérie ont signé un accord de coopération stratégique portant sur les secteurs des hydrocarbures et des mines, intégrant des volets de formation, de raffinage et d’approvisionnement en produits pétroliers, a annoncé une source officielle. L’entente vise à encadrer juridiquement et institutionnellement les projets bilatéraux et s’inscrit dans une série de concertations engagées en 2024 entre les deux capitales.

La délégation ivoirienne était conduite par Mamadou Sangafowa-Coulibaly, ministre des Mines, du Pétrole et de l’Énergie de la République de Côte d’Ivoire et président en exercice de l’Organisation des producteurs de pétrole africains (APPO). Côté algérien, Mohamed Arkab, ministre d’État, ministre des Hydrocarbures et des Mines, a souligné la portée structurelle de l’accord et les mécanismes de coopération envisagés.

Selon les déclarations officielles, l’accord couvre l’ensemble de la chaîne de valeur énergétique : recherche et exploitation, raffinage, pétrochimie, transport et commercialisation des produits pétroliers. Le texte prévoit également un volet consacré à la formation et au transfert d’expertises, qui sera mis en oeuvre en collaboration avec Sonatrach et les établissements de formation spécialisés algériens.

Cadre, ambitions et déclinaisons opérationnelles de l’accord

Mohamed Arkab a présenté le texte comme un cadre destiné à favoriser le développement de projets conjoints, en précisant que les initiatives concerneront aussi bien des aspects industriels que des actions de renforcement des capacités. L’Algérie se dit disposée à accompagner la Côte d’Ivoire dans l’approvisionnement en produits raffinés et à mobiliser Sonatrach pour des interventions techniques et formatives.

Une visite des installations de Sonatrach a été organisée pour la délégation ivoirienne afin de permettre aux responsables et experts ivoiriens d’examiner les capacités industrielles et les procédés de raffinage. Les responsables ivoiriens ont indiqué que cette immersion devrait contribuer à structurer les interventions techniques au profit des opérateurs ivoiriens.

Dans le domaine des hydrocarbures, la Côte d’Ivoire affiche des perspectives de montée en puissance de sa production. Les autorités ont fixé un objectif de l’ordre de 200 000 barils par jour à l’horizon 2027, objectif soutenu par de récentes découvertes en mer, notamment les gisements dits Baleine et Calao, qui ont renforcé l’attractivité du pays auprès des acteurs pétroliers.

Le secteur minier ivoirien figure également parmi les axes de coopération. En 2022, la production aurifère du pays s’établissait à approximativement 48 tonnes, avec des prévisions supérieures à 52 tonnes d’ici fin 2025. Le rendement de l’or et des activités minières a contribué de manière significative aux recettes de l’État : en 2021, les entreprises minières ont versé plus de 200 milliards de FCFA, tandis que les recettes issues de l’or avoisinaient 949,7 milliards de FCFA.

À la fin de 2024, la Côte d’Ivoire comptait 15 mines industrielles en exploitation. Entre 2015 et 2025, le pays a attiré près de 3,6 milliards de dollars d’investissements dans le secteur minier, et s’est fixé pour objectif d’augmenter la contribution des mines au PIB à plus de 5 % pour la période 2025-2026. Outre l’or, le sous-sol ivoirien recèle du nickel, du manganèse, de la bauxite, du cuivre, du cobalt et du fer