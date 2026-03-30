Côte d’Ivoire : à Prikro, autorités et élus au chevet des victimes après une violente tornade

En Côte d’Ivoire, les autorités administratives et politiques de Prikro ont exprimé, samedi 28 mars 2026, leur solidarité aux populations sinistrées, au lendemain d’une violente tornade qui a frappé la ville.

En visite sur les sites touchés, le préfet Addoh Tano a constaté d’importants dégâts matériels ainsi que des blessés graves. Il a adressé un message de compassion aux victimes, notamment lors de son passage au cantonnement des Eaux et Forêts, fortement endommagé. Il a également appelé les populations au calme, précisant que l’identification des sinistrés est en cours en vue de leur prise en charge.

De son côté, le député Awassa Abdoul s’est rendu au chevet des victimes, aussi bien dans les familles qu’à l’hôpital général, où il a apporté des vivres et des produits non alimentaires. Il a annoncé son engagement à soutenir la réhabilitation des habitations et infrastructures endommagées, tout en indiquant que le ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté a été saisi.

Le maire Adi Kouamé Isac, après une visite des zones sinistrées, a mis en place un comité chargé de coordonner la prise en charge des victimes. Par ailleurs, les services techniques de la mairie ont procédé au dégagement du lycée moderne, où des arbres déracinés s’étaient abattus sur des bâtiments abritant des salles de classe.

Pour rappel, des tornades avaient déjà touché certaines localités du département de Prikro en mars et avril 2024, faisant près de 300 ménages sinistrés.