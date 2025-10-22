Côte d’Ivoire – 2e procès de la manifestation du 11 octobre : 32 personnes condamnées

En Côte d’Ivoire, le mardi 21 octobre 2025, quarante détenus ont comparu devant le tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau pour troubles à l’ordre public, attroupement et participation à une manifestation interdite.

Huit prévenus ont bénéficié de la clémence du tribunal, tandis que les trente-deux autres ont été condamnés à 36 mois de prison ferme, cinq ans de privation de droits civiques et trois ans d’interdiction de séjour à Abidjan. Ils disposent de 20 jours pour faire appel.

Les arrestations avaient eu lieu dans la commune de Cocody, notamment au niveau du tronçon Blockhaus, de l’église Saint-Jean et du carrefour La Vie, lors d’une manifestation organisée par l’opposition le 11 octobre 2025 pour dénoncer l’exclusion de leurs leaders politiques du scrutin présidentiel.

Une première vague de manifestants avait déjà été condamnée le 16 octobre pour les mêmes faits. Pendant ce temps, les cinq candidats retenus par le Conseil constitutionnel : Alassane Ouattara, Jean-Louis Billon, Simone Gbagbo, Henriette Lagou et Ahoua Don Mélo, poursuivent leur campagne électorale.