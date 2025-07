Coopération: vers la signature d’un accord militaire entre le Bénin et la Russie ?

Alors que la Russie renforce ses alliances en Afrique de l’Ouest, un accord militaire entre Moscou et Cotonou serait en préparation. Annoncée par l’ambassadeur russe Hugor Edokimov, cette coopération intergouvernementale s’inscrirait dans une stratégie régionale de lutte contre le terrorisme, mais pourrait rebattre les cartes des relations traditionnelles entre le Bénin et ses partenaires occidentaux, notamment la France

La Russie et le Bénin s’apprêtent à signer un accord militaire. C’est ce qu’a laissé entendre l’ambassadeur de la Russie au Bénin et au Togo, Hugor Edokimov à en croire plusieurs médias. Selon le diplomate, les préparatifs pour la signature de cet accord sont en cours.

La Russie et le Bénin se préparent à la signature d’un accord intergouvernemental de coopération militaire. La coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité demeure l’une des priorités des relations russo-béninoises et russo-togolaises. Cela s’explique avant tout par notre intérêt commun à lutter contre les menaces posées par les groupes terroristes qui déstabilisent la situation en Afrique de l’Ouest et dans la région sahélo-saharienne, a-t-il déclaré.