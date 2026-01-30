Coopération sécuritaire: le détachement de l’armée nigériane se retire de Togbin

Déployé au Bénin à la suite de la tentative de coup d’État du 7 décembre 2025, le détachement de l’armée nigériane engagé dans le cadre de la coopération sécuritaire entre les deux pays a officiellement achevé sa mission.

Les troupes ont quitté la caserne de Togbin, où elles étaient cantonnées depuis leur arrivée. Au total, environ 260 militaires nigérians avaient été mobilisés pour appuyer le dispositif sécuritaire béninois durant cette période jugée sensible.

Leur retrait s’est déroulé dans un cadre protocolaire, ce vendredi 30 janvier 2026, à l’occasion d’une cérémonie d’adieu organisée par les Forces armées béninoises. La cérémonie a été présidée par le chef d’état-major général des Forces armées béninoises, le général Fructueux Gbaguidi, en présence de la hiérarchie militaire des deux pays.

L’ambassadeur de la République fédérale du Nigeria près le Bénin, Olukayode Olugbenga Aluko, a également pris part à l’événement.

Ce retrait marque la fin d’une mission inscrite dans le cadre de la coopération militaire et sécuritaire entre Cotonou et Abuja, régulièrement activée pour faire face aux défis communs de stabilité et de sécurité dans la sous-région.

Les autorités béninoises ont salué l’engagement et le professionnalisme des troupes nigérianes, tout en réaffirmant la solidité des relations bilatérales entre les deux armées.