Conseil de paix et de sécurité de l’UA: l’Union européenne salue l’engagement du Bénin

L’ambassadeur de Union européenne au Bénin, Stéphane Mund, a adressé ses chaleureuses félicitations au pays à la suite de son élection au Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine.

Pour le diplomate européen, cette désignation consacre la constance de l’engagement béninois en faveur de la paix, de la stabilité et de la coopération régionale sur le continent.

Selon lui, ce choix traduit la confiance des États membres de l’Union africaine dans le rôle constructif que joue Cotonou sur les questions de sécurité. Il y voit la reconnaissance d’une diplomatie active, fondée sur le dialogue, la prévention des conflits et la recherche de solutions concertées aux crises africaines.

Dans son message, l’Union européenne salue les efforts soutenus du gouvernement béninois dans la prévention, la gestion et le règlement pacifique des conflits. Face à des défis sécuritaires de plus en plus complexes, notamment en Afrique de l’Ouest, le Bénin s’est illustré par une posture diplomatique responsable et par des initiatives favorisant la coopération régionale et multilatérale.

L’Union européenne a enfin réaffirmé sa volonté de poursuivre et de renforcer son partenariat avec le Bénin dans les domaines de la paix et de la sécurité. Une coopération qui s’inscrit dans une vision partagée : promouvoir des solutions africaines aux crises africaines, tout en consolidant les mécanismes multilatéraux indispensables à une stabilité durable du continent.