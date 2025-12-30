La suite après la publicité
Congo-Brazzaville : Sassou-Nguesso choisi par son parti pour la présidentielle de mars 2026

Le président congolais Denis Sassou Nguesso a été investi mardi 30 décembre candidat du Parti congolais du travail (PCT) à l’élection présidentielle prévue le 22 mars 2026, a déclaré Antoinette Kebi, deuxième rapporteur du sixième congrès ordinaire du PCT, tenu du 27 au 30 décembre. Né en 1943, Denis Sassou Nguesso dirige le Congo, pays d’Afrique centrale riche en pétrole, depuis plus de quarante ans : il a exercé le pouvoir sous un régime de parti unique de 1979 à 1992, a été battu lors des premières élections pluralistes par Pascal Lissouba, est revenu au pouvoir à l’issue de la guerre civile de 1997, a été élu en 2002 puis réélu en 2009, et a fait modifier la Constitution en 2015 pour supprimer la limitation à deux mandats présidentiels.

