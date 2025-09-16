PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Colombie : un tribunal condamne les ex-chefs des FARC pour des milliers d’enlèvements

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

La Kényane Faith Kipyegon décroche son 4e titre mondial sur 1500 m

Un responsable militaire israélien annonce le lancement de l’offensive principale sur Gaza

Nord Stream : un juge italien ordonne l’extradition d’un Ukrainien vers l’Allemagne

Berlin condamne l’offensive israélienne en cours à Gaza

RTVE : l’Espagne boycottera l’Eurovision si Israël participe

Trump réclame 15 milliards de dollars au New York Times pour diffamation

Gaza : enquête onusienne accuse Israël de «génocide»

Gaza lourdement bombardée après la visite de Marco Rubio à Jérusalem, selon des témoins

États-Unis : Trump place un de ses conseillers à la Réserve fédérale

Washington ne voit plus Bogota comme alliée contre le narcotrafic, affirme le président colombien

VOIR TOUS LES FLASHS

Les principaux chefs de l’ancienne guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc) ont été condamnés le mardi 16 novembre 2025 à la peine maximale pour 21 000 enlèvements perpétrés durant près d’un demi-siècle de conflit, a annoncé la Juridiction Spéciale pour la Paix (JEP), tribunal issu de l’accord de paix de 2016. La JEP a déclaré sept anciens commandants, dont le dernier chef connu sous le nom de Timochenko, coupables « en qualité d’auteurs de crimes de guerre, de torture, de traitements cruels » et leur a imposé des restrictions de mobilité ainsi que l’obligation de mener des actions en mémoire des victimes, conformément aux dispositions de l’accord de 2016 ayant conduit au désarmement des Farc et à leur transformation en parti politique, a précisé un magistrat à la presse à Bogotá, en l’absence des ex-commandants qui avaient reconnu leur responsabilité.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!