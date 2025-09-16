Colombie : un tribunal condamne les ex-chefs des FARC pour des milliers d’enlèvements

Les principaux chefs de l’ancienne guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc) ont été condamnés le mardi 16 novembre 2025 à la peine maximale pour 21 000 enlèvements perpétrés durant près d’un demi-siècle de conflit, a annoncé la Juridiction Spéciale pour la Paix (JEP), tribunal issu de l’accord de paix de 2016. La JEP a déclaré sept anciens commandants, dont le dernier chef connu sous le nom de Timochenko, coupables « en qualité d’auteurs de crimes de guerre, de torture, de traitements cruels » et leur a imposé des restrictions de mobilité ainsi que l’obligation de mener des actions en mémoire des victimes, conformément aux dispositions de l’accord de 2016 ayant conduit au désarmement des Farc et à leur transformation en parti politique, a précisé un magistrat à la presse à Bogotá, en l’absence des ex-commandants qui avaient reconnu leur responsabilité.