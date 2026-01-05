Colombie : le président Gustavo Petro menace de « reprendre les armes » face aux menaces de Donald Trump

Les déclarations offensives de Donald Trump après une opération militaire américaine au Venezuela ont provoqué une réaction spectaculaire en Colombie. Le président Gustavo Petro, a affirmé être prêt à « reprendre les armes » pour défendre son pays, ravivant de lourds souvenirs dans une région marquée par des décennies de conflits armés.

La tension est montée d’un cran en Amérique latine après les propos du président américain Donald Trump sur la situation au Venezuela, à Cuba et en Colombie. Dimanche, à bord d’Air Force One, le chef de la Maison-Blanche a affirmé que les États-Unis étaient désormais « aux commandes » au Venezuela, après la capture du président Nicolás Maduro. Il a également lancé que « Cuba est prêt à tomber », alimentant les craintes d’une extension des interventions américaines dans la région.

Ces déclarations ont provoqué une réaction immédiate du président colombien Gustavo Petro. Ce lundi 05 janvier 2025, sur le réseau social X, l’ancien guérillero de gauche ( combattant d’un groupe armé irrégulier) a affirmé être prêt à reprendre le combat armé face aux menaces américaines.

« J’avais juré de ne plus toucher à une arme depuis l’accord de paix de 1989, mais pour la patrie, je reprendrai les armes », a écrit le chef de l’État colombien.

La sortie de Gustavo Petro intervient après que Donald Trump a évoqué la possibilité d’une opération militaire en Colombie, comparable à celle menée au Venezuela, qualifiant cette option de « bonne idée ». Le président américain a également accusé son homologue colombien de trafic de drogue vers les États-Unis, affirmant qu’il ne « continuerait plus très longtemps ».