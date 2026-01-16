Brésil : Jair Bolsonaro transféré dans une prison aux conditions améliorées

L’ancien président brésilien Jair Bolsonaro, condamné à 27 ans de prison pour avoir tenté de se maintenir au pouvoir après sa défaite en 2022, a été transféré jeudi dans une prison aux conditions « plus favorables ».

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Âgé de 70 ans et détenu depuis fin novembre, il n’a pas obtenu de purger sa peine à domicile pour raison de santé, mais bénéficiera désormais d’une cellule spacieuse, d’un temps de visite accru et d’installations pour faire de l’exercice, conformément aux recommandations médicales.

Jusqu’à présent, Bolsonaro était détenu dans une cellule individuelle au siège de la Police fédérale de Brasilia. La Cour suprême, par la voix du juge Alexandre de Moraes, a ordonné son transfert immédiat vers le complexe pénitentiaire de Papuda, où il aura l’usage exclusif d’une cellule équipée d’une cuisine, d’un lit double et d’un espace extérieur, sans contact avec les autres détenus.

Malgré ces conditions améliorées, sa famille et ses alliés continuent de dénoncer sa détention, estimant qu’il devrait purger sa peine à domicile pour des raisons « humanitaires ». Bolsonaro souffre notamment des séquelles d’un attentat au couteau subi en 2018, lors de la campagne électorale.