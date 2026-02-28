Clémentine Célarié raconte avoir subi des violences conjugales

Clémentine Célarié, visage emblématique du cinéma et du théâtre français, a été récompensée en septembre au Festival de la fiction de La Rochelle pour son rôle de Delphine dans la série diffusée sur TF1, Le Diplôme. L’interprète, qui cumule plus de 80 films et une carrière lancée par Claude Sautet dans Garçon ! aux côtés d’Yves Montand, a profité de cette visibilité pour évoquer publiquement des violences conjugales dont elle dit avoir été victime et pour rappeler son parcours marqué aussi par un cancer du côlon.

Depuis les débuts qui l’ont vue imposer une présence électrique — de ses personnages de copine dans Les Nanas à l’épouse intense dans 37°2 le matin — Clémentine Célarié s’est construite une carrière variée entre cinéma et scène. Actrice et amoureuse des planches, elle a su alterner registres et formats, confirmant une longévité et une audace qui lui valent encore aujourd’hui les honneurs des jurys et le soutien du public.

Outre son parcours artistique, la comédienne a fait face à des épreuves personnelles largement médiatisées. Rongée par un cancer du côlon, elle a maintenu une activité artistique et affirmé que la maladie n’a pas éteint sa passion pour le jeu. Sa capacité à traduire des émotions fortes à l’écran continue d’être saluée par la profession et le public.

Un rôle intime pour parler de violences conjugales

Dans Le Diplôme, Clémentine Célarié campe Delphine, une femme victime de violences conjugales. Sa prestation a été distinguée lors du dernier festival de La Rochelle, où elle a reçu le prix de la meilleure interprétation féminine. L’actrice a utilisé cette tribune pour replacer son travail dans une dimension personnelle et sociale, en évoquant sans détour la réalité des violences subies par certaines femmes.

Lors de l’événement, elle a déclaré : “Je pense évidemment aux femmes victimes de violences conjugales (…). J’ai vécu des choses comme ça, plein de femmes ont vécu des choses comme ça. Je ne suis pas là pour faire l’ambassadrice mais quand même, fuck it !”. Ces mots ont servi à relier son interprétation à son propre vécu et à celui de nombreuses autres victimes.

Dans un entretien accordé à L’Humanité en janvier, l’actrice a précisé : “Je n’ai pas eu à travailler, malheureusement, parce que j’ai été moi-même victime de violences conjugales. Il m’a fallu faire remonter la mémoire de ces agressions subies par un homme aimé”. Elle explique ainsi que l’expérience du rôle a réveillé des souvenirs personnels et lui a demandé de renouer avec une mémoire douloureuse.

Clémentine Célarié a aussi défendu l’idée que ce type d’incarnation pouvait avoir une portée libératrice pour d’autres victimes. “Ce rôle est un cadeau, parce que lorsqu’on vit ce genre d’épreuve, on se sent extrêmement seule, et cette solitude est absolument effrayante. C’est comme si on vous mettait la tête sous l’eau, qu’on vous ressortait, pour vous y replonger”, a-t-elle raconté.

Elle a ajouté : “Ce rôle permet de ne plus être seule dans cette épreuve, et à d’autres femmes de se libérer. Les femmes battues, c’est le même tabou que le cancer. Lorsqu’on est victime de violences conjugales, on se sent honteuse, on se sent responsable, on pense qu’on est nul. Alors que non : une femme qui est victime, elle est victime.”