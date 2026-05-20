Laurie Cholewa annonce avoir subi une double mastectomie

Laurie Cholewa, animatrice reconnue sur Canal+, a récemment révélé avoir subi une double mastectomie consécutive à un cancer du sein. En partageant son expérience, elle entend briser le silence qui entoure souvent cette opération lourde de conséquences physiques et psychologiques. Dans un entretien accordé à Lou Média, elle a expliqué les raisons qui l’ont poussée à choisir cette intervention radicale, insistant sur l’importance de le faire pour préserver sa vie et son rôle auprès de sa famille.

« Je viens de me faire enlever les deux seins suite à un cancer du sein », a-t-elle déclaré sans détour. L’animatrice souligne que la décision, bien que difficile, s’inscrit dans une perspective longue. « J’ai envie d’être là pour mes enfants le plus longtemps possible, de voir mes petits-enfants, leurs mariages. Il était hors de question de prendre le moindre risque. Dès le moment où le cancer s’est invité très tôt dans ma vie, il fallait que je le combatte de façon radicale. »

Cette prise de parole vise à faire tomber les barrières autour d’un sujet encore trop tabou, celui de la mastectomie, en offrant un témoignage sincère et personnel. Laurie Cholewa souhaite ainsi dédramatiser cette opération qui intervient souvent dans des situations de lutte contre une maladie grave.

Laurie Cholewa à cœur ouvert sur sa mastectomie

La double mastectomie, bien que perçue comme une mesure extrême, est aujourd’hui reconnue pour limiter fortement les risques de récidive du cancer du sein. Selon Laurie Cholewa, « la mastectomie empêche grandement le risque de récidive ». Elle précise que si le risque zéro n’existe pas, l’ablation complète des tissus mammaires permet de réduire considérablement la probabilité que la maladie réapparaisse.

L’animatrice reconnaît que cette opération peut provoquer une certaine appréhension, notamment parce qu’elle touche à un symbole fort de la féminité. Toutefois, elle affirme être en paix avec sa décision. « Moi, dans cette épreuve, j’ai eu énormément de chance, j’ai eu une très bonne prise en charge et surtout, j’ai pu bénéficier d’une reconstruction immédiate », explique-t-elle. Cette reconstruction mammaire lui a permis de sortir du bloc opératoire avec une image corporelle préservée, ce qui, selon elle, a été un soutien crucial dans son combat.

Ce contexte médical et psychologique est essentiel. En effet, la mastectomie peut entraîner une véritable épreuve mentale pour bien des femmes. La reconstruction mammaire, qu’elle évoque, aide à prévenir la dépression et à maintenir une bonne estime de soi malgré la lourdeur de la chirurgie. Laurie Cholewa y voit un facteur majeur qui l’a aidée à continuer à avancer.

Tout au long de cette période difficile, l’animatrice a pu compter sur le soutien constant de son mari, un appui qu’elle qualifie d’indispensable. « C’est très important le soutien des proches dans la maladie, ça fait du bien de se sentir entourée », insiste-t-elle. Ce témoignage met en lumière l’importance du réseau familial et amical dans le parcours des patients touchés par le cancer.

Enfin, Laurie Cholewa affirme vouloir lever le tabou sur la mastectomie, en insistant sur le fait qu’elle n’a aucune honte à avoir subi cette intervention. « Je n’ai pas honte d’avoir subi une ablation, je suis hyper fière de ça », déclare-t-elle. Son témoignage, dans un contexte où la maladie reste un sujet encore trop peu évoqué publiquement, apporte une voix forte et encourageante pour toutes les femmes confrontées à cette épreuve.