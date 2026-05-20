Slimane de retour à la télévision ce samedi 23 mai sur The Voice

Slimane fait son retour à la télévision ce samedi 23 mai en tant qu’invité exceptionnel de l’émission « The Voice » sur TF1, à l’occasion des demi-finales. L’artiste, absent des plateaux durant plusieurs mois, remonte sur la scène qui l’a révélé après une série d’apparitions musicales récentes et une période marquée par des polémiques judiciaires et des exclusions de certains événements médiatiques.

Le 14 mai, Slimane a investi la salle Pleyel pour une série d’une vingtaine de concerts piano/voix et symphoniques, dont la plupart affichent complet. Ces représentations interviennent après des mois de controverse liée à des accusations formulées pendant sa tournée Cupidon Tour. En 2024, un technicien l’avait accusé de « harcèlement sexuel ». En septembre 2025, le chanteur a été condamné à payer une amende de 10 000 euros dont 3 000 euros avec sursis pour des faits qualifiés de « harcèlement moral », tandis que la plainte pour « harcèlement sexuel » a été classée sans suite.

Durant l’automne 2024, Slimane était présent sur le tapis rouge des NRJ Music Awards, une apparition qui n’a pas fait l’unanimité. Par la suite, il a été écarté de plusieurs projets collectifs, notamment le concert des Enfoirés — où il se produisait depuis 2019 — et le Téléthon 2025, les organisateurs invoquant le risque d’une polémique. Au début de 2026, il est toutefois apparu dans un spot promotionnel de TF1 célébrant les quinze ans de « The Voice », aux côtés d’artistes comme Louane, Amir, Anne Sila, Claudio Capéo, Bilal Hassani, Mentissa et Jérémy Frérot.

Slimane invité pour les demi‑finales : le contexte de la soirée et la mécanique de l’émission

La quinzième saison de « The Voice » arrive en phase décisive : huit candidats restent en lice. Sont qualifiés Hugo et Lohi dans l’équipe de Lara Fabian, Tessa B. et Mickaëlle dans l’équipe de Tayc, Gros Monsieur et CJM’S dans l’équipe d’Amel Bent et Lady’O et Sam dans l’équipe de Florent Pagny. La demi‑finale sera diffusée ce samedi 23 mai à partir de 21h10 : les prestations des huit candidats doivent permettre de qualifier quatre artistes pour la finale, programmée une semaine plus tard.

Selon les informations relayées par le journaliste Clément Garin, l’émission ne sera pas diffusée en direct mais aura été tournée le jeudi 21 mai. Le retour de Slimane sur le plateau intervient dans ce cadre festif — la chaîne a monté une programmation spéciale pour célébrer les quinze ans du télé‑crochet — et fait écho à son statut d’ancien vainqueur : il a remporté la saison 5 du programme, qui a contribué à le faire connaître du grand public.

La présence de visages emblématiques, anciens candidats et coachs des éditions précédentes, a été annoncée pour cette soirée événement. Slimane apparaîtra donc en tant qu’invité dans une émission qui mêle performances des candidats et interventions d’anciens participants et coaches, selon le format habituel de l’émission pour ce type d’étape.