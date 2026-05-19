Yuumae, la marque de Coralie Porrovecchio, fait le buzz sur les réseaux sociaux

YUUMAE, la marque capillaire fondée par Coralie Porrovecchio, s’est imposée ces derniers mois sur TikTok et Instagram en prônant une approche centrée sur la santé du cuir chevelu pour obtenir des cheveux longs, forts et brillants. Fondée à la suite d’une expérience personnelle de chute post-grossesse, la marque combine formulations ciblées, technologies propriétaires et une philosophie inspirée du bien-être japonais pour proposer une routine complète visant à agir sur les causes plutôt que sur les symptômes.

À l’origine de YUUMAE, Coralie Porrovecchio relate une période de fragilité capillaire liée au post-partum, au stress émotionnel et à l’usage de produits considérés comme agressifs. Cette expérience personnelle a conduit à l’ambition de créer une marque capable de traiter le problème à la racine, en repensant l’ordre d’intervention : d’abord le cuir chevelu, ensuite les longueurs.

La marque soutient une vision holistique, mêlant science et rituels de soin. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la fibre capillaire, YUUMAE met en avant le cuir chevelu comme écosystème à préserver. Ce positionnement s’appuie sur des notions aujourd’hui répandues en cosmétologie, telles que le microbiome cutané, et sur l’idée que un cuir chevelu équilibré favorise une meilleure pousse et une chevelure plus résistante.

Une offre structurée autour du cuir chevelu et de routines complémentaires

La marque commercialise une gamme conçue comme un parcours de soin. Le shampooing stimulateur de croissance, présenté comme une formule douce, intègre la SEED BIOME COMPLEX™ dont l’objectif revendiqué est d’éliminer impuretés et excès de sébum tout en respectant l’équilibre du cuir chevelu pour préparer la repousse.

Le masque croissance constitue un soin intensif destiné à nourrir la fibre capillaire et renforcer les longueurs fragilisées. Sa texture riche est décrite par la marque comme apportant douceur et densité aux cheveux affaiblis.

Le sérum croissance de nuit est proposé comme un « booster » à appliquer directement sur le cuir chevelu ; il vise à stimuler la microcirculation et à délivrer des actifs ciblés pendant le sommeil pour soutenir la phase de croissance capillaire.

YUUMAE complète sa gamme par des compléments alimentaires formulés pour agir de l’intérieur. Ces compléments associent, selon la marque, adaptogènes, plantes japonaises et minéraux afin de soutenir le cycle naturel du cheveu et l’équilibre général du cuir chevelu.

La marque met en avant une technologie siglée, la BiomScalp Technology™, qui prétend agir sur trois axes : rééquilibrer la flore du cuir chevelu via prébiotiques et probiotiques, relancer la microcirculation pour stimuler la repousse et apaiser les inflammations liées aux agressions externes ou aux déséquilibres internes.

Selon les chiffres communiqués par YUUMAE : 95 % des utilisatrices ressentiraient un cuir chevelu apaisé après 7 jours, 87 % constateraiennt une réduction de la chute après 4 semaines et, dès un mois, les cheveux apparaîtraient plus denses, plus doux et plus brillants.